Basilicata: Picierno, ‘grazie Marrese, per futuro regole certe con M5S’

22 Aprile 2024

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Ringrazio Piero Marrese, che ho accompagnato in alcuni appuntamenti elettorali nelle settimane e nei giorni scorsi. Ha condotto una battaglia senza mai risparmiarsi, assieme alla comunità democratica della Basilicata, in condizioni difficili”. Lo ha detto Pina Picierno (Pd), intervenendo a Rainews 24.

“Dobbiamo, infatti, riconoscere di essere arrivati al voto dopo aver commesso errori, che hanno condizionato il risultato. Gli errori hanno riguardato la composizione della coalizione: nel cosiddetto campo largo e nel rapporto con il M5S è necessario stabilire alcune regole che devono valere sempre, perché altrimenti si rischia confusione. Riguardo le regole mi riferisco, per esempio, alla scelta se adottare o meno le primarie. Nel complesso serve un perimetro chiaro, che definiamo e che riconosciamo insieme. Non si può decidere, di volta in volta, in maniera diversa”.