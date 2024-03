Basilicata: Picierno, ‘Meloni usa fondi coesione come manifesti elettorali’

25 Marzo 2024

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “La Presidente Meloni arriva in Basilicata e dissequestra i fondi FSC come fossero manifesti elettorali, per poi fuggire di nuovo a Roma. Pronta a sparire fino alla prossima campagna elettorale. Questo Governo si ricorda delle regioni del Sud soltanto quando c’è il voto. Gli elettori però non dimenticano e sanno riconoscere la volgare propaganda”. Così Pina Picierno del Pd, vicepresidente del Parlamento Ue, su twitter.