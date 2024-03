Basilicata: riunione Pd lucano con Baruffi-Taruffi, perplessità ma si tiene su Lacerenza**

Marzo 15, 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Il messaggio del Pd nazionale attraverso la coppia Davide Baruffi e Igor Taruffi, incaricati da Elly Schlein di gestire la partita candidature, è stato chiaro: proviamo ad allargare la coalizione ma non si può rimettere in discussione il candidato. Ovvero Domenico Lacerenza. Questa la cornice, si riferisce all’Adnkronos, dentro cui stamattina si è svolta una riunione da remoto del Pd lucano con i due responsabili della segreteria Schlein. Tanti gli interventi, compreso quello di Roberto Speranza, racconta chi ha partecipato.

“In molti -si riferisce- abbiamo evidenziato le problematicità della candidatura di Lacerenza ma la linea del nazionale è chiara e nessuno vuole passare per quello che ha fatto saltare anche questo nome… “. Insomma, perplessità ma ci si adegua all’indicazione del Pd nazionale su Lacerenza. Del resto in mattinata fonti Pd hanno voluto smentire in chiaro le voci su un imminente ritiro della candidatura: “In merito all’articolo di Repubblica dal titolo ‘Domenico Lacerenza verso il ritiro’ si apprende da fonti Pd che lo stesso primario del dipartimento di oculistica di Potenza considera prive di fondamento le voci di un suo ritiro”.

Quanto alla volontà di allargare, recuperando Azione e Marcello Pittella, le possibilità sono remote. Anzi, “stanno a zero”, dicono dal territorio. L’unico modo per riaprire la partita sarebbe quello di superare la candidatura Lacerenza. “Se Pittella va a destra, non lo segue nessuno. Se invece fa un’operazione terza, allora in qualche singolo potrebbe nascere la tentazione”.