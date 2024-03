Basilicata: Silvestri (M5S), ‘corriamo non solo per vincere ma per dare buon governo’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “Come finisce lo sapremo a breve. Di certo noi non rinunceremo alla nostra idea di correre non solo per vincere, ma per garantire un buon governo ai cittadini. Come abbiamo detto più volte, per riuscirci servono due condizioni, un buon programma e un candidato presidente credibile e unitario”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, in un’intervista su QN, sulla prossima sfida elettorale in Basilicata.