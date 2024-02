Basilicata: Speranza, ‘chiedo a Conte più generosità, Chiorazzo miglior candidato’

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Io ritengo che Chiorazzo sia il candidato il più forte di tutti. Mi auguro che si superino le resistenze e le incomprensioni. Mi sembrano più pregiudizi che giudizi. Si sono mai seduti, confrontati nel merito? E chiedo anche al presidente Conte di avere più generosità: il sostegno dato alla Todde è costato molto al Pd, è costato una micro scissione nel Pd, è costato la candidatura di Soru”. Così Roberto Speranza a Firenze alla presentazione del suo libro ‘Perchè guariremo’.

“Quando si fanno gli accordi è chiaro che ci sono difficoltà, ma questa reciproca consapevolezza che insieme siamo più forti vada vissuta in tutte le aree possibili. E io chiedo con insistenza al M5S, a tutte forze politiche di confrontarsi nel merito, poi se nel merito ci sono questioni non risolvibili ok, altrimenti siamo pregiudizio e questo non è accettabile”.