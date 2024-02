Basket: All Star Game, Young e Barnes convocati al posto di Embiid e Randle

Febbraio 7, 2024

New York, 7 feb. – (Adnkronos) – Joel Embiid e Julius Randle non saranno in campo per l’All Star Game del prossimo 18 febbraio a Indianapolis. A dare l’annuncio dei forfait, causa infortuni, del centro dei Philadelphia 76ers e dell’ala dei New York Knicks il commissioner della Nba Adam Silver. Al loro posto giocheranno la guardia degli Atlanta Hawks Trae Young e l’ala dei Toronto Raptors Scottie Barnes.