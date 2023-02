Basket: All Star Weekend Nba, Banchero convocato per il Rising Stars

Febbraio 1, 2023

New York, 1 feb. – (Adnkronos) – Rimasto fuori dalla gara tra All-Star di domenica 19 febbraio, Paolo Banchero prenderà comunque parte al weekend di festa e divertimento di Salt Lake City. Il ventenne di Seattle con passaporto italiano è stato convocato per il Rising Stars, la selezione di rookie e sophomore (i migliori talenti al 1° e 2° anno in Nba) nelle sfide in programma nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio, a cui prenderanno parte anche giocatori della G-League: di seguito le convocazioni, compreso il principale avversario di Victor Wembanyama nella corsa alla prima scelta assoluta al Draft 2023. Scoot Henderson: Paolo Banchero, Jalen Duren, AJ Griffin, Jaden Ivey, Walker Kessler, Bennedict Mathurin, Keegan Murray, Andrew Nembhard, Jabari Smith, Jeremy Sochan, Jalen Williams, Jose Alvarado, Scottie Barnes, Josh Giddet, Jalen Green, Quentin Grimes, Bones Hyland, Evan Mobley, Trey Murphy III, Alperen Sengun, Franz Wagner, Scoot Henderson, Sidy Cissoko, Mojave King, Kenneth Lofton, Leonard Miller, Mc McClung, Scotty Pippen.