Basket: allarme Minnesota per Towns, ha perso 8 kg per un’infezione

Ottobre 4, 2022

Minneapolis, 4 ott. – (Adnkronos) – Comincia in salita una stagione dei Minnesota Timberwolves. La loro stella Karl-Anthony Towns starà fuori per tutto il training camp dopo essere stato prima ricoverato in ospedale e poi a letto per diversi giorni: a fermarlo è stata una pesante infezione che gli ha creato problemi respiratori – non contagio da Covid – e impedito a lungo di muoversi. Dopo non essersi presentato per ragioni mediche al Media Day, Towns ha parlato con i giornalisti per la prima volta nelle scorse ore e ha spiegato di aver perso più di otto kg a causa della malattia (di cui non ha dettagliato la natura). “Sto ancora recuperando, ma ogni giorno mi sento meglio: quando mi sono ritrovato a letto ho avuto ben altre preoccupazioni con cui dover fare i conti rispetto alla pallacanestro”.