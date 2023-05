Basket: annunciati vincitori Lba Awards 2023 by UnipolSai

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Annunciati i vincitori degli LBA Awards 2023, presented by UnipolSai, i premi della Lega Basket Serie A dedicati ai protagonisti della regular season della Serie A UnipolSai 2022-2023”. Lo annuncia la Lega Basket Serie A con un comunicato. “I candidati sono stati decisi in due fasi: la prima ha visto protagonisti alle votazioni un panel composto da giornalisti specializzati, dai 16 club della Serie A (capitani, capo allenatori e un dirigente per ciascuno dei Club), e dalle community partner LBA. La seconda fase delle votazioni ha visto invece protagonisti i tifosi dal 28 aprile all’8 maggio 2023 che per la prima volta hanno potuto votare il premio Coach of the Year. I voti della seconda hanno fatto media con quelli della prima fase suddivisi”.

Di seguito i nomi dei vincitori: MVP UNIPOLSAI: Colbey Ross (Openjobmetis Varese), 2° classificato Semaj Christon (Bertram Yachts Derthona Tortona), 3° classificato Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna), BEST ITA – FASTWEB: Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna), BEST UNDER 22 – IBSA:Matteo Spagnolo (Dolomiti Energia Trentino), BEST DEFENSIVE PLAYER – SNAIPAY: John Petrucelli (Germani Brescia), SIXTH MAN OF THE YEAR – BANCA IFIS: Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna), MOST IMPROVED PLAYER – UMANA: Ousmane Diop (Banco di Sardegna Sassari), GIOCATORE RIVELAZIONE DELL’ANNO – POKERSTARSNEWS: Colbey Ross (Openjobmetis Varese), COACH OF THE YEAR: Marco Ramondino (Bertram Yachts Derthona Tortona), MIGLIOR DIRIGENTE DELL’ANNO: Michael Arcieri (Pallacanestro Varese), DREAM TEAM OF THE YEAR – UMANA, Colbey Ross (Openjobmetis Varese) Semaj Christon (Bertram Yachts Derthona Tortona), Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna)Nicolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano), JaCorey Williams (GeVi Napoli).