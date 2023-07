Basket: Antetokounmpo si opera al ginocchio, mondiali a rischio

Luglio 6, 2023

Milwaukee, 6 lug. – (Adnkronos) – Il ginocchio sinistro gli ha dato noia a lungo durante la passata stagione, costringendo Giannis Antetokounmpo a saltare tre partite su quattro ancora a novembre e poi altre cinque in fila a gennaio. Per questo, in estate, il talento greco dei Bucks ha scelto di sottoporsi a una piccola operazione di pulizia del ginocchio, “riuscita perfettamente”, ha fatto sapere il neo-allenatore di Milwaukee Adrian Griffin: “Ci aspettiamo che sia con noi in palestra al via del training camp”.

Ma se nel Wisconsin, quindi, non devono preoccuparsi di poter perdere magari per un breve periodo la loro superstar, diversa la situazione in Grecia. Perché i training camp non si aprono prima di fine settembre, mentre i Mondiali Fiba vedranno il loro via il 25 agosto, e la nazionale ellenica ora non sa se potrà contare sul proprio giocatore più importante.

Antetokounmpo non ha mai fatto mistero del suo attaccamento alla maglia della nazionale, come dimostrato con la sua presenza agli ultimi Europei 2022 ma ancora prima ai Mondiali del 2019 in Cina (la Grecia non si è qualificata per le Olimpiadi di Tokyo). Secondo l’insider Nba Shams Charania, però, ora la sua trasferta nelle Filippine per prendere parte al Mondiale (in diretta su Sky dal 25 agosto) è in dubbio: e le ambizioni greche, con o senza la loro superstar, finirebbero per cambiare drasticamente.