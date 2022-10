Basket: Banchero brilla alla prima in Nba, miglior esordio dai tempi di James

Ottobre 20, 2022

Detroit, 20 ott. – (Adnkronos) – Paolo Banchero brilla all’esordio in Nba nonostante la sconfitta dei suoi Orlando Magic per 113-109 in trasferta contro i Detroit Pistons. Decisivo il parziale di 40-27 in un secondo quarto che rimette in equilibrio la sfida iniziata molto bene dai Magic e soprattutto dal 19enne di passaporto italiano – il protagonista più atteso, alla prima assoluta nella Lega cestistica più importante del mondo e per nulla intimorito da un palcoscenico che ha dimostrato di saper gestire.

Per il n°5 della squadra della Florida infatti alla sirena finale ci sono 27 punti con 11/18 al tiro, 5/7 ai liberi, 9 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate. Cifre che messe insieme non si vedevano nel boxscore di un rookie all’esordio dai tempi di LeBron James nel 2003 ai Cleveland Cavaliers – una consacrazione non da poco per Banchero: “Ho lasciato un sacco di punti per strada, ho sbagliato tre appoggi da sotto facili, tiri che so di poter mandare a bersaglio e sui quali dovrò lavorare”.

Di certo l’atletismo non manca, come dimostra la schiacciata più spettacolare della notte firmata proprio dal giovane talento dei Magic sulla testa di un incolpevole Cory Joseph – la prima vittima di quello che pare a tutti gli effetti un talento fuori dal comune.