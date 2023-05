Basket: Booker e Durant trascinano i Suns alla vittoria in gara-3 su Denver, Nuggets avanti 2-1

Maggio 6, 2023

New York, 6 mag. (Adnkronos) – I Phoenix Suns vincono 121-114 sui Denver Nuggets in gara-3 della semifinale della Western Conference Nba e accorciano le distanze nella serie che vede la franchigia del Colorado avanti 2-1. Ci si aspettava la reazione dei Suns davanti al pubblico di casa e la reazione è arrivata. A Phoenix però non è bastato un secondo quarto da 38-21 (+15 all’intervallo) per aver la meglio dei Nuggets, che dopo la pausa di metà gara si sono presentati in campo agguerriti per un terzo quarto da 36-23, riaprendo così la partita e apparecchiando per un ultimo periodo super spettacolare, che ha visto Booker e compagni avere la meglio.

Non si può non partire proprio da lui, Devin Booker: il n°1 dei Suns eguaglia il suo massimo in carriera ai playoff con 47 punti, e lo fa con percentuali quasi irreali. Sbaglia 5 tiri in tutta la sua partita, chiude con 20/25 dal campo (e 5/8 da tre) realizzando anche gli unici due liberi tirati. Ma la sua meravigliosa prestazione non finisce qui: “Book” ci aggiunge anche 9 assist, 5 rimbalzi e 3 recuperi, trascinando i suoi alla prima vittoria nella serie

Chi nella serie non ci era ancora entrato del tutto – almeno per i suoi standard – era Kevin Durant. Che finalmente è esploso in gara-3, chiusa con 39 punti anche se gli ci sono voluti 31 tiri (12 dei quali realizzati). Come al solito chirurgico dalla lunetta, con 14/16, KD sfiora la tripla doppia con anche 9 rimbalzi e 8 assist, aggiungendo anche 2 stoppate alla sua prestazione. Pazzesco il suo secondo quarto, chiuso con 18 punti proprio come 18 erano stati quelli di Booker nel primo.

Denver spreca la serata storica di Nikola Jokic, che manda a libri una prestazione mai vista prima nella storia dei playoff Nba, dove nessuno aveva mai chiuso una gara con almeno 25 punti, 15 rimbalzi e 15 assist. Ci riesce il “Joker”, autore di 30 punti, 17 assist e 17 rimbalzi (6 dei quali offensivi) in una serata da 11/19 al tiro e 7/8 ai liberi. Ma neppure un Jokic in formato Mvp basta a Denver per evitare il primo ko nella serie.

Anche Jamal Murray continua i suoi ottimi playoff andando per l’ennesima volta sopra quota 30: a fine gara sono 32 i suoi punti, con 13/29 dal campo (ma solo 1/6 da tre) e 5/6 a cronometro fermo, impreziositi da 6 rimbalzi e 5 assist. Lui e Michael Porter Jr. (21 punti e 12 rimbalzi con 6/10 da tre) non fanno mancare il loro supporto a Jokic, ma davanti alla serata magica del duo Booker-Durant c’è poco da fare.