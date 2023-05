Basket: Brown avvisa gli Heat, ‘occhio a non farci vincere la prossima partita’

Maggio 26, 2023

Boston, 26 mag. – (Adnkronos) – Ciò che fino a un paio di giorni fa sembrava impossibile ora è realtà. I Boston Celtics hanno riaperto le Eastern Conference Finals e si trovano a metà strada di un percorso che li porterebbe a un primato storico: superare una serie partendo da un passivo di 3-0. Per farlo devono vincere gara-6 al Kaseya Center di Miami e qualora dovesse riuscirci diventerebbe la quarta squadra della storia dei playoff a impattare una serie sul 3-3 partendo dal massimo svantaggio dopo i New York Knicks del 1951, i Denver Nuggets del 1994 e i Portland Trail Blazers del 2003. Ma a differenza di queste squadre avrebbe un vantaggio notevole per completare l’opera e cioè la possibilità di giocare la decisiva gara-7 sul parquet di casa del TD Garden.

Se Coach Joe Mazzulla non aveva usato mezze misure per rianimare i suoi dopo gara-3 (“Si tratta di vivere o morire”) e Marcus Smart aveva scaldato il prepartita di gara-4 dicendo “State attenti a non farci vincere questa partita”, ora è il turno di Jaylen Brown che, dopo la scintillante prestazione di squadra che ha riportato la serie sul 3-2, ha rilanciato: “Ora occhio a non farci vincere anche la prossima partita”, continuando a citare i Red Sox del 2004 – l’unica squadra nel baseball Mlb capace di rimontare da 0-3 e vincere.

Effettivamente dopo essere stati a un passo dal baratro, adesso l’inerzia gioca a vantaggio di Boston e il numero 7 lo sa bene: “Avevamo le spalle al muro e certamente non avremmo mai pensato di ritrovarci in quella situazione, ma solo quando si viene colpiti dalle avversità che si vede di che pasta è fatta una squadra”. Brown vede l’unione di squadra come ingrediente principale della ricetta vincente: “Non poteva andar peggio di così dopo gara-3, ma non ci siamo persi e siamo rimasti uniti e concentrati”. Quella che si prospetta nel weekend è una sfida infuocata dove da una parte ci saranno l’entusiasmo e l’inerzia favorevoli ai Celtics, dall’altra ci sarà il pubblico della Florida a incitare e sostenere i suoi campioni a cui basterebbe solo una vittoria per volare alle Finals contro i Denver Nuggets.