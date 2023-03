Basket: Brown, ‘resto a Boston solo se mi vogliono davvero’

Marzo 22, 2023

Boston, 22 mar. – (Adnkronos) – Jaylen Brown in un’intervista a ‘The Ringer’ è tornato a parlare del suo futuro a Boston. L’All-Star dei Celtics, che nei giorni scorsi aveva dato un’intervista anche al New York Times parlando dei suoi problemi con alcuni tifosi della squadra, alla domanda su un suo impegno a lungo termine con la franchigia del Massachusetts ha risposto in maniera evasiva, rimandando ogni discorso a un ipotetico futuro. “Non so se rimarrò a lungo termine. Fintanto che sono necessario sarò qui, ma non dipende da me. Vedremo cosa penseranno loro di me e cosa penserò io di loro con l’andare del tempo. Spero che, qualsiasi cosa accada, abbia un senso. Ma rimarrò dove sono voluto, dove sono necessario e dove vengo trattato correttamente”.

Brown è ancora sotto contratto per la stagione 2023-24 a 30.7 milioni di dollari e ha quindi i requisiti per estendere il suo accordo prima di andare a scadenza, ma per le regole delle estensioni di contratto attualmente in vigore (potrebbero essere cambiate col nuovo CBA, ma ancora non è sicuro) difficilmente accetterebbe un’offerta dai Celtics nell’estate del 2023, visto che sarebbe limitata al 120% dell’accordo precedente — ben al di sotto del suo valore di mercato da massimo salariale.

Brown comunque ha spiegato il suo punto di vista: “Mi godo il tempo che mi è stato dato. Se sarà per tutta la carriera, bene. Se non sarà così, bene lo stesso. Alcuni dei più grandi giocatori di sempre non hanno finito la loro carriera con una sola organizzazione. Michael Jordan si è ritirato come membro degli Wizards. Per quanto mi piaccia e mi diverta la situazione qui, vedremo dove mi porterà la vita. Onestamente l’unica cosa che posso fare è concentrarmi su ciò che è davanti a me”. Parole che di sicuro non faranno piacere ai tifosi di Boston, anche se Brown ha provato a gettare acqua sul fuoco: “Non voglio continuare a rispondere perché sono quel tipo di cose che mandano ai pazzi i tifosi dei Celtics. Specialmente ora, posso dire solo che affronteremo la situazione a tempo debito”.