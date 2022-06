Basket: Curry Mvp delle Finali Nba per la prima volta, ‘è un titolo diverso dagli altri’

Giugno 17, 2022

Boston, 17 giu. – (Adnkronos) – Stephen Curry è stato votato Mvp delle Finali Nba per la prima volta nella sua carriera. Il numero 30 dei Golden State Warriors è stato il protagonista assoluta anche in gara-6 contro i Boston Celtics nel match che ha chiuso i conti in favore della sua squadra di San Francisco, giunta al quarto titolo negli ultimi otto anni. Una dinastia in cui il prodotto di Davidson è stato pezzo fondamentale, ma nonostante questo per ben tre volte – prima André Iguodala e poi Kevin Durant nel 2017 e 2018 – aveva mancato il premio di miglior giocatore delle finali Nba. Questa volta è stato un plebiscito per lui: 11-0 i voti in suo favore.

“Ho avuto la fortuna e l’occasione di essere di nuovo qui: ho sempre saputo che alla fine di tutto, l’unica cosa che conta è quello che facciamo in campo”, ha affermato Curry a fine gara, subito dopo aver ricevuto il premio di Mvp. “Tre anni eravamo la peggior squadra Nba? Beh, sappiamo quanto è lunga la strada per arrivare al titolo. Abbiamo affrontato tante grandi squadre, tutte le persone presenti su questo palco hanno recitato la loro parte per arrivare fino a qui – dal front office alla proprietà – e adesso mi ritrovo qui con due trofei e per me fa tutta la differenza del mondo. Abbiamo lavorato 12 anni per arrivare a questo livello di consapevolezza, abbiamo creato il giusto mix e soprattutto, quando sei alle Finals, è fondamentale conoscere quale sia il modo per vincere. Questo è un titolo diverso dagli altri”.