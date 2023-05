Basket: Draft Nba, la prima scelta va a San Antonio

Maggio 17, 2023

New York, 17 mag. -(Adnkronos) – Per la terza volta nella loro storia i San Antonio Spurs vincono la Lottery del Draft Nba e avranno la prima scelta assoluta, che sarà, con ogni probabilità il francese Victor Wembanyama. Saranno gli Charlotte Hornets a scegliere con la numero 2, mentre i Portland Trail Blazers seguiranno con la 3 e gli Houston Rockets con la 4. Delusione per i Detroit Pistons che scendono alla numero 5 pur avendo il peggior record della lega. Seguono Orlando Magic, Indiana Pacers, Washington Wizards, Utah Jazz e Dalla Mavericks a completare la top ten. Il Draft si svolgerà il 22 giugno a New York.