Basket: Eurolega, assegnate a Kaunas e Berlino le final four 2023 e 2024

Dicembre 22, 2022

Roma, 22 dic. – (Adnkronos) – Kaunas 2023 e Berlino 2024. Appuntamento in Lituania e in Germania per le prossime due Final Four di Eurolega. Date e luoghi dell’evento più atteso del basket europeo sono stati comunicati poco fa dagli account social e sul sito ufficiale dell’Eurolega. Dal 19 al 21 maggio del 2023 sarà la Zalgiris Arena di Kaunas, con i suoi oltre 15mila posti, a ospitare le quattro squadre rimaste in corsa per il titolo di campioni d’Europa. Dejan Bodiroga, ex giocatore di Trieste, Milano, Roma e attuale presidente dell’Eurolega, ha annunciato anche che nel 2024, dal 24 al 26 maggio, sarà invece Berlino a ospitare la rassegna per la terza volta nella sua storia. La location sarà la Mercedes Benz Arena, che ha già accolto le edizioni del 2009 e del 2016. La Germania è stata protagonista anche con l’organizzazione dell’evento a Colonia nel 2021.