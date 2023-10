Ottobre 26, 2023

Berlino, 26 ott. – (Adnkronos) – L’Olimpia Milano perde 85-82 contro l’Alba Berlino in un match del 5° turno di Eurolega. Ai meneghini non bastano i 30 punti e 12 rimbalzi di Mirotic e i 25 di Shields. La squadra di Messina torna in campo martedì 31 ottobre nel recupero del match rinviato con il Maccabi a causa dello scoppio del conflitto tra Israele e Hamas.