Basket: Eurolega, per bookie Virtus Bologna sfavorita contro il Fenerbahce

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. – (Adnkronos) – La 23/a giornata della regular season di Eurolega vede la Virtus Bologna alle prese con la difficile trasferta contro il Fenerbahce. Secondo i betting analyst di Betflag, il colpo esterno della formazione di coach Banchi è possibile, a 1,98, contro l’1,77 della vittoria della squadra di casa. Più cauti gli analisti di Better, che danno molto peso al fattore ambientale assegnando la quota di 1,30 al segno «1»: l’Ulker Sports Arena, infatti, si è rivelata finora un fortino quasi inespugnabile, che ha visto una sola sconfitta del Fenerbahce; per la vittoria della Virtus Bologna, uscita sconfitta dalle ultime due trasferte, si sale invece a 3. Per quanto riguarda il numero di punti previsti nell’incontro, l’Over 160,5 viene proposto a 1,57, con l’Under a 2,20. Un margine a fine gara tra 6 e 10 punti si gioca a 2,90, mentre una vittoria più risicata, di massimo 5 punti, vale 3,05 volte la posta.