Basket: Eurolega, stasera il derby italiano Olimpia Milano-Virtus Bologna

Novembre 9, 2022

Milano, 9 nov. – (Adnkronos) – E’ la notte che il basket italiano aspettava da tanto tempo: l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna giocano al Forum di Assago un derby che vale il 7° turno di Eurolega. Si affrontano le due corazzate del nostro basket, protagoniste delle ultime due finali scudetto. Le due formazioni si erano già affrontate nei playoff di Eurolega del 1997, con l’attuale EA7 che si impose 2-1. Il match, anticipato in via eccezionale a stasera per permettere lo svolgimento di Italia-Spagna di venerdì e valido per le qualificazioni Mondiali, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

In Eurolega l’Olimpia è 3-3 ed è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Real Madrid nella serata che ha celebrato il ritorno al Forum del Chacho Rodriguez. Per Milano sono due i ko consecutivi dopo quello subito a Barcellona. In campionato l’EA7 è invece 5-1 dopo il successo esterno a Pesaro. Coach Messina ha ritrovato nelle ultime partite anche Baldasso e Mitrou-Long, ma deve fare a meno di Shields, Baron e Datome, ko a causa di un attacco influenzale.

Bologna è reduce in Eurolega dall’incredibile sconfitta casalinga contro l’Asvel Villeurbanne, in cui ha ceduto dopo un primo tempo letteralmente dominato. In Europa i bianconeri hanno un record di 2-4. Ben diversa la situazione in campionato: il sesto successo di fila di domenica contro Reggio Emilia ha mandato i ragazzi di Sergio Scariolo in testa alla classifica con un record di 6-0. Tutti a disposizione del coach bresciano, che venerdì sarà in panchina con la Spagna proprio contro l’Italia, ad eccezione del lungo degente Abass.