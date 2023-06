Basket: Europei, azzurre ko 72-64 con il Belgio e costrette allo spareggio

Giugno 18, 2023

Tel Aviv, 18 giu. – (Adnkronos) – L’Italia perde 72-64 contro il Belgio ai campionati europei di basket. A Tel Aviv le Azzurre lottano per 35′ mettendo in difficoltà le fortissime avversarie, subendo però la reazione delle belghe nei minuti finali e uscendo battute per la seconda volta in questa seconda fase, chiusa con una sola vittoria. Ora per l’Italia ci sarà lo spareggio per accedere ai quarti in programma domani contro una tra Lettonia, Grecia e Montenegro. Prestazione fantastica di Julie Vanloo (23 punti) e di Emma Meessemann (20) per il Belgio, mentre per le azzurre 17 punti di Olbis Andrè ed 11 di Cecilia Zandalasini.

“Partita dura, come ci aspettavamo che fosse -dice il ct azzurro Lino Lardo-. Per vincerla avremmo dovuto mantenere per 40 minuti la stessa intensità nelle due metà campo e invece un paio di passaggi a vuoto nell’ultimo quarto ci sono stati fatali. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra di prima fascia come il Belgio, siamo certamente in crescita e domani vogliamo dimostrarlo vincendo lo spareggio che ci farebbe volare a Lubiana per la fase finale”.