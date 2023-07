Basket: Fontecchio, ‘la Nazionale senza Banchero non perde nulla’

Luglio 5, 2023

Milano, 5 lug. – (Adnkronos) – “Non perdiamo nulla perché chi viene in nazionale deve volerlo fare, dev’essere consapevole di cosa vuol dire indossare la maglia azzurrra, che è una responsabilità prima di tutto ma anche un grosso onore. Ci sono giocatori che darebbero tutto per poterlo fare e di questi giocatori – di quelli che abbiamo già a disposizione, io resto super fiducioso, anche perché negli ultimi due anni abbiamo dimostrato qualcosina”. Così Simone Fontecchio, ala della nazionale italiana, in merito alla ‘telenovela’ legata al nome di Paolo Banchero e alla chance, poi tramontata, che potesse giocare in azzurro i prossimi Mondiali. “L’affaire-Banchero l’ho sempre seguito con distacco e non voglio dire che lo sapevo, che sarebbe finita così, ma me lo immaginavo”, conclude Fontecchio.