Basket: Gandini, ‘complimenti a Virtus per Eurocup, importante risultato nostro movimento’

Maggio 12, 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini si è complimentato con il Presidente della Virtus Segafredo Massimo Zanetti per la conquista dell’Eurocup: “Ho seguito dal vivo questa gara entusiasmante -afferma Gandini- che ha premiato il grande lavoro di questi anni del presidente Massimo Zanetti che ha mantenuto la promessa e centrato gli obbiettivi prefissati in questi suoi primi cinque anni. Questa vittoria che consentirà alla Virtus Segafredo di partecipare per meriti sportivi alla prossima edizione di Euroleague rappresenta un importante risultato per tutto il basket italiano e una ulteriore occasione di visibilità per il nostro movimento che domenica inizia i playoff che assegneranno lo scudetto 2022”.