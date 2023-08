Basket: Harden apre a un futuro in Cina, ‘meritano di vedermi giocare qui’

Agosto 17, 2023

Pechino, 17 ago. – (Adnkronos) – Il viaggio di James Harden in Cina, il primo da quattro anni a questa parte, era partito come tour promozionale per la sua nuova linea di scarpe da basket, ma si sta trasformando in ben altro. Dopo le accuse rivolte a Daryl Morey, definito senza mezzi termini “un bugiardo”, la guardia dei Sixers ha fornito qualche possibile indizio circa il suo futuro. Molto colpito dall’affetto che l’ha circondato in questi giorni, e reduce da una diretta streaming con la celebrità asiatica del web Crazy Brother Yang in cui nel giro di pochi secondi Harden ha venduto 10.000 bottiglie del vino da lui prodotto, l’ex Mvp Nba si è lasciato andare a una dichiarazione d’amore per i fan cinesi e soprattutto a una mezza promessa piuttosto clamorosa.

Secondo quanto riportato da Keith Pompey del “Philadelphia Inquirer”, infatti, Harden avrebbe dichiarato: “Ogni volta che vengo qui, l’affetto che mi viene dimostrato è pazzesco”, per poi aggiungere “e quindi credo che questi tifosi meritino davvero di vedermi giocare qui, dove mi amano alla follia”.

Le parole di Harden hanno subito fatto il giro del mondo e, come era prevedibile, scatenato voci e ipotesi di un futuro lontano dagli Stati Uniti e dalla Nba per la guardia dei Sixers. Al momento, tuttavia, le previsioni contrattuali impedirebbero ad Harden di firmare con un’altra squadra professionistica se non in presenza di un esplicito assenso dei Sixers stessi, a cui il giocatore è legato per la stagione 2023-24 con un salario di 35,6 milioni di dollari.