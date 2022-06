Basket: Iguodala incorona Curry, ‘è il miglior playmaker di sempre’

Giugno 17, 2022

Boston, 17 giu. – (Adnkronos) – Nel 2015 aveva conquistato il titolo di Mvp delle finali Nba al suo posto. Sette anni dopo, André Iguodala, appena suonata la sirena di gara-6, si è precipitato da Steph Curry per consegnargli il pallone della partita. E poi, in conferenza stampa, ha fatto anche di più: lo ha definito “il miglior playmaker di tutti i tempi”.

“Per me non ci sono dubbi che vada inserito nel Mount Rushmore dei migliori di sempre. Non abbiamo mai visto un giocatore della sua taglia dominare la lega in questo modo. Lo hanno fatto gli Hakeem Olajuwon, i Shaquille O’Neal, oppure i vari Jordan, Kobe, LeBron, gente che comunque era 1.98 o anche più di due metri. Ma con i centimetri di Steph nessuno mai è riuscito a fare cose del genere. Si tratta di un talento generazionale, c’è quasi il rischio di non apprezzarlo abbastanza. Steph Curry fa girare il mondo”, dice dal podio della conferenza stampa Andre Iguodala.

Che poi allarga a Klay Thompson e Draymond Green le parole di ammirazione riservate in primis all’Mvp delle finali 2022: “Loro tre sono le fondamenta di questi anni di successo. E la regola è quella: un palazzo è tanto più solido quanto più forti sono le sue fondamenta. Tra cento anni si parlerà ancora di quello che hanno fatto Steph, Klay e Draymond per questa lega e per questa franchigia: hanno incarnato un modo nuovo di costruire una squadra vincente”.