Basket: infarto a figlio Lebron James durante allenamento, è stabile

Luglio 25, 2023

Los Angeles, 25 lug. (Adnkronos) – Bronny James, matricola della University of Southern California e figlio più grande della star dei Lakers LeBron James, ha subito un arresto cardiaco durante l’allenamento di basket della USC. James, 18 anni, è attualmente in condizioni stabili dopo un breve periodo nell’unità di terapia intensiva, secondo un portavoce della famiglia James. “LeBron e Savannah desiderano inviare pubblicamente i loro più sentiti ringraziamenti e apprezzamenti allo staff medico e atletico della USC per l’incredibile lavoro e la dedizione alla sicurezza dei loro atleti”, ha dichiarato la famiglia James in una nota.

Questa è la seconda volta nell’ultimo anno che il personale medico dell’USC ha risposto a un giocatore di basket maschile che ha subito un arresto cardiaco durante l’allenamento. Il centro Vince Iwuchukwu è crollato durante un allenamento la scorsa estate ed è stato rianimato dai preparatori atletici della USC. Si è ripreso completamente ed è tornato sul campo da basket sei mesi dopo.

Bronny, classe 2004, è tra i papabili ad essere scelti durante il Draft Nba 2024 per coronare il sogno del padre di giocare assieme al figlio. Secondo TMZ, dal Galen Center della USC è partita la chiamata di aiuto al 911 alle 9:26 e il ragazzo era incosciente. È stato portato in ambulanza con il codice 3 di emergenza.