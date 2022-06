Basket: Italia-Slovenia, Doncic in campo nell’esordio in panchina di Pozzecco

Giugno 23, 2022

Trieste, 23 giu. – (Adnkronos) – Luka Doncic sarà in campo sabato nell’amichevole di Trieste tra Italia e Slovenia, che segnerà anche l’esordio di Gianmarco Pozzecco sulla panchina azzurra. La conferma è arrivata dalla Federbasket slovena attraverso un tweet. “Luka Doncic ha ricevuto il via libera ed è già a Trieste. Nel pomeriggio si allenerà con la squadra e sabato sarà in campo contro l’Italia”. E’ arrivato dunque l’ok da parte dei Dallas Mavericks, franchigia con cui il playmaker classe 1999 gioca in Nba. Doncic ha guidato, insieme all’altra stella Nba Goran Dragic, la Slovenia alla conquista dell’Europeo del 2017, mentre lo scorso anno a Tokyo ha chiuso al 4° posto il torneo olimpico. ‘Luka Magic’ ha chiuso la sua stagione negli States perdendo dagli Warriors nella finale della Western Conference, tenendo in regular season una media di 28.4 punti, 9.1 rimbalzi e 8.7 assist. Il match dell’Allianz Dome di Trieste è il primo test azzurro in vista degli Europei di basket, in programma dal 1° al 18 settembre, che Sky trasmetterà in diretta.