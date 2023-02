Basket: James critica i Lakers, ‘deluso dal mancato arrivo di Irving’

Febbraio 7, 2023

Los Angeles, 7 feb. -(Adnkronos) – È andato dritto al punto durante l’intervista organizzata da Espn mentre si avvicina a grandi passi al record di punti all-time nella storia della regular season Nba, senza emoticon da interpretare, tweet con frasi dette a mezza bocca o parole da mettere insieme a fatica. No, LeBron James ha spiegato forte e chiaro ciò che pensa: “Non posso sedermi qui e dire che non sono deluso di non aver aggiunto alla nostra squadra un talento del genere”, spiega il diretto interessato alludendo al mancato arrivo di Kyrie Irving, finito ai Dallas Mavericks, in casa Lakers. “Uno con cui ho sempre avuto grande intesa sul parquet e anche fuori dal campo. Ma ora la mia attenzione si è nuovamente spostata sulla squadra: focalizzato sul gruppo che abbiamo a disposizione e sulle nostre potenzialità”. Un messaggio tutt’altro che innocuo per la dirigenza gialloviola, che nelle prossime 48 ore dovrà provare ad accontentarlo in ogni modo. “Se riusciamo a restare sani e in buone condizioni, abbiamo grandi possibilità di competere contro ogni tipo di avversario”, conclude James