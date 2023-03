Basket: la Nba come il tennis, arriva occhio di falco dalla stagione 2023-2024

Marzo 12, 2023

New York, 12 mar. – (Adnkronos) – Hawk-Eye Innovations ha firmato una partnership con la Nba che cambierà dalla prossima stagione 2023-2024 nel modo in cui verranno tracciate, seguite e registrate le azioni: una tecnologia che permette di catturare la pozione dei giocatori e il movimento del pallone in ogni istante in tre dimensioni. L’utilizzo di questa strumentazione da parte della lega arriva dopo che altri sport che hanno già messo a disposizione della classe arbitrale questi strumenti, come nel tennis o come ai mondiali di calcio del 2022 con l’introduzione del fuorigioco semiautomatico. Una raccolta dati che sostituirà quello che viene messo a disposizione da Second Spectrum, che ha una definizione puntuale della loro posizione: con questa nuova tecnologia gli arbitri saranno in grado di avere un supporto più rapido e preciso per prendere decisioni nel corso del match, con l’obiettivo di aumentare l’accuratezza. Non solo: aumenterà anche il dettaglio delle statistiche a disposizione degli staff tecnici, per studiare i proprio giocatori e gli avversari. Un ulteriore passo in avanti, verso il futuro, da parte di una leghe professionistiche più moderne al mondo.