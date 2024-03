Basket: La Russa, ‘congratulazioni a Nazionale con sindrome down, campione mondo a Trisome Games’

25 Marzo 2024

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Congratulazioni alla Nazionale italiana di basket con sindrome di Down che si è laureata campione del mondo ai Trisome Games di Antalya, battendo i padroni di casa della Turchia. Grazie a questi splendidi ragazzi per aver portato in alto il Tricolore ed averci regalato una bellissima emozione!”. Lo scrive sui social, il presidente del Senato Ignazio La Russa.