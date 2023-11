Basket: Lakers dominano 131-99 contro Utah e restano imbattuti nella Nba Cup

Novembre 22, 2023

Los Angeles, 22 nov. -(Adnkronos) – Facile vittoria casalinga per i Los Angeles Lakers (9-6) che superano 131-99 Utah (4-10) e restano imbattuti con 4 vittorie su 4 partite nella Nba Cup e si qualificano per la fase eliminatoria del torneo. Anthony Davis chiude con una doppia doppia da 26 punti e 17 rimbalzi, i 17 punti di LeBron James gli valgono il traguardo dei 39.000 in carriera, mai raggiunto da nessuno in precedenza. Utah dà spazio alla panchina e trova le buone prestazioni di Omer Yurtseven (18 punti e 6 rimbalzi) e Collin Sexton (14 punti e 4 assist). Tra le fila dei Jazz 27 minuti in campo per Simone Fontecchio che manda a referto 11 punti (4/6 dal campo) e 4 rimbalzi.