Basket: LeBron James rivela di voler comprare una squadra Nba, ‘voglio un team a Las Vegas’

Giugno 10, 2022

Los Angeles, 10 giu. (Adnkronos) – La superstar LeBron James intende possedere una squadra Nba a Las Vegas. Si vocifera di un’espansione nelle prossime stagioni da 30 squadre a 32, con l’allargamento a Seattle e Las Vegas. E il quattro volte Mvp James spera di avere un ruolo in qualsiasi gruppo di Las Vegas. “Voglio possedere una squadra”, ha detto a The Shop in un episodio che andrà in onda venerdì. “Voglio comprare una squadra, di sicuro. Preferirei di gran lunga possedere una squadra prima di parlare. Voglio una squadra a Las Vegas”. La superstar dei Los Angeles Lakers ha condiviso la clip con la didascalia: “Speaking it into exist!”. James seguirebbe le orme del grande compagno Michael Jordan, che gestisce gli Charlotte Hornets.