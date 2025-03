Basket, l’inclusione fa canestro: 20 anni di Volpi Rosse Menarini

25 Marzo 2025

Firenze, 25 mar. – (Adnkronos) – Due decenni di sport e impegno sociale. È un compleanno tondo quello che festeggiano a marzo le Volpi Rosse Menarini, la squadra di basket in carrozzina in Serie A che, dopo la trasferta per l’Eurocup 3, continua a combattere per conquistare la vetta della classifica del campionato nazionale. A fare il tifo per il team c’è il Gruppo Menarini, che sostiene questa realtà nelle sue attività di inclusione attraverso la pratica sportiva ai massimi livelli.

Nate nel 2005 come associazione di promozione sociale, prima squadra toscana della disciplina, le Volpi Rosse Menarini hanno saputo trasformare la passione per lo sport in un percorso di crescita straordinario. Dopo anni di impegno nei campionati giovanili e in Serie B, nel 2021 è arrivata la svolta: la vittoria del campionato e la promozione in Serie A. Da quel momento, la formazione fiorentina si è misurata con l’élite del basket in carrozzina italiano, conquistando anche la scena internazionale con l’accesso all’Eurocup 3 e il secondo posto nel 2024.

Ma le Volpi Rosse Menarini non si limitano soltanto allo sport agonistico: la società è impegnata in due principali progetti sociali. Come “Oltre l’Ostacolo” che, rivolto ai ragazzi fra i 12 e i 16 anni, propone un ciclo di incontri nelle scuole toscane per sensibilizzare i più giovani sulle barriere architettoniche, culturali e mentali che ostacolano una piena inclusione. Al termine delle lezioni in aula, gli studenti partecipano a veri e propri allenamenti con gli atleti delle Volpi Rosse Menarini. E poi “Movimento in Allegria”, progetto che favorisce lo sviluppo dell’autonomia personale nei ragazzi con disabilità fisiche o cognitive.

“Vedere la squadra affermarsi e diffondere il suo messaggio fra i giovani è per noi motivo di grande orgoglio – sottolineano Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini – Sostenerla non è solo un impegno, ma un onore. Continueremo a farlo perché crediamo che lo sport abbia il potere di cambiare la vita delle persone”.

Un legame profondo, quello tra l’azienda e la società sportiva, testimoniato anche dalle parole del presidente Ivano Nuti: “Grazie alla fiducia incondizionata di Menarini siamo potuti crescere tantissimo, portando la nostra squadra in Europa e i nostri progetti nelle scuole toscane. In questi 20 anni non abbiamo mai lasciato indietro nessuno, impegnandoci a rendere l’inclusione una realtà concreta”. Una storia di coraggio, impegno e passione che continua a scrivere nuove pagine. E allora tanti auguri, Volpi Rosse Menarini!

Volpi Rosse Menarini nasce nel 2005 come associazione di promozione sociale e diventa Asd nel 2011, anno in cui inizia il supporto del Gruppo Menarini. Dal punto di vista sportivo, ha ottenuto risultati di grande rilievo nel basket in carrozzina. Dopo aver conquistato il terzo posto nel campionato italiano under 22 e il titolo di campione d’Italia Uisp nella stagione 2017/18, la squadra ha continuato a crescere, arrivando seconda nel campionato italiano under 22 e vincendo il torneo internazionale di Kavala in Grecia nella stagione successiva. A seguito della pausa forzata dalla pandemia, nella stagione 2020/21 ha trionfato nel campionato italiano under 22 e nel campionato di Serie B, ottenendo la promozione nella serie maggiore. Nelle stagioni seguenti ha consolidato la sua presenza in Serie A, chiudendo l’annata 2021/22 all’ottavo posto, mentre nel 2022/23 è arrivata sesta in campionato e ha trionfato nel Tournament di Eurocup 3 in Francia. Nel 2023/24 ha raggiunto il quinto posto in Serie A e il secondo posto in Eurocup 3 in Spagna, confermandosi come una delle realtà più competitive del panorama.