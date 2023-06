Basket: lo sfogo di Harris, ‘i tifosi dei Sixers mi scambierebbero per un pacco di biscotti’

Giugno 28, 2023

Philadelphia, 28 giu. -(Adnkronos) – Tobias Harris negli ultimi giorni ha visto il suo nome abbinato a una serie di squadre e di altrettanti scenari di scambi (e non è la prima volta). Solo che stavolta il giocatore dei Sixers non ha nascosto di essere tutt’altro che contento del “rispetto” che ottiene dai tifosi di Philadelphia e non lo nasconde: “Il tifoso occasionale mi scambierebbe per un pacco di biscotti”, ha detto, in una esternazione destinata a essere ricordata a lungo (“Crumbl cookies” – nello specifico – i biscotti da lui citati). “Ma alla fine gli conviene realizzare che non troveranno facilmente un’ala di 2.05 che tira da tre con il 40%, marca il miglior attaccante avversario, penetra, tira in post e segna come me”. Uno sfogo che arriva a pochi giorni dalle parole del padre del giocatore dei Sixers, che si era espresso sulla stessa falsariga: “Tobias è un realizzatore letale. Nessuno, in tutta la lega, sa come fermarlo. Lo ha dimostrato nel corso della sua carriera, quand’era ai Clippers: era un killer. Da quando è arrivato ai Sixers, invece, lo hanno confinato in un angolo di campo e lo tengono lì tutto il tempo”. Opinioni in sintonia una con l’altra che – indipendentemente da ciò che si pensa del giocatore – hanno fatto parlare anche per le reazioni che hanno generata.

Al padre di Harris ha risposto via Twitter l’immancabile Nick Young: “Tobias, accettalo: sei un giocatore pericoloso solo dagli angoli. È una dote non da tutti, per cui a questo punto della tua carriera mettiti in angolo e spera che la palla ti arrivi”, scrive, chiudendo il suo messaggio con una risata. Ma la reazione più bella alle parole di Harris arriva dall’azienda che produce i biscotti da lui citati: “Se Tobias Harris resta ai Sixers, i tifosi riceveranno tutti un Crumb cookie gratis”, fanno sapere dal loro account Twitter, generando l’immediata risposta (speriamo divertita) del giocatore di Philly: “Ciao Crumbl cookies, non volevo in nessun modo mancarvi di rispetto”, twitta Harris.