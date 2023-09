Basket: Magic Johnson pronto a diventare socio dei Knicks, ‘sarebbe intrigante’

Settembre 27, 2023

New York, 27 set. – (Adnkronos) – La leggenda dei Los Angeles Lakers Magic Johnson pronto a diventare socio dei New York Knicks. “Penso che sarebbe intrigante” ha detto in un’intervista. “L’unica squadra alla quale penserei sono probabilmente i Knicks”. Johnson ha rivelato di aver rinunciato alla possibilità di diventare socio dei Golden State Warriors, dei Detroit Pistons e degli Atlanta Hawks in passato per non ritrovarsi in competizione con i suoi amati Lakers (di cui ha avuto per anni una quota della franchigia, poi venduta nel 2010), ma per i Knicks farebbe un’eccezione. “Il modo in cui i tifosi amano davvero la pallacanestro mi ci farebbe pensare, perché amo venire a New York e andare al Garden a vedere giocare i Knicks. Amo i tifosi che tengono davvero alle loro squadre e quelli dei Knicks di sicuro lo fanno, e sono intelligenti. Oltre a loro, però, non prenderei in considerazione nessuna altra franchigia”. Magic ha poi specificato di non aver mai parlato con James Dolan, Executive Chairman dei Knicks, della possibilità di entrare con una quota, e che al momento è contento di seguire la Nba come spettatore e tifoso dei Lakers, che secondo lui saranno “la miglior squadra dell’Ovest quest’anno”.