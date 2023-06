Basket: mercato Nba, New Orleans punta Scoot Henderson al draft

Giugno 14, 2023

New Orleans, 14 giu. -(Adnkronos) – Una voce pazza si è fatta strada negli ultimi giorni: secondo quanto riportato da Shams Charania di ‘The Athletic’, i New Orleans Pelicans hanno in programma di essere decisamente aggressivi in vista del Draft, cercando di prendere la seconda o la terza scelta assoluta per selezionare Scoot Henderson e aggiungerlo al proprio roster. I Pelicans, che hanno la 14/a scelta del prossimo Draft (da seguire in diretta su Sky Sport Nba nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 giugno), hanno messo gli occhi sul playmaker che nelle ultime due stagioni si è messo in mostra con il G League Ignite Team, viaggiando a 16.5 punti, 5.4 rimbalzi e 6.5 assist di media e segnalandosi come uno dei talenti più luminosi della prossima classe, secondo molti il più importante dietro Victor Wembanyama, destinato senza discussioni alla prima scelta assoluta per i San Antonio Spurs.

Convincere gli Charlotte Hornets (che hanno la seconda scelta) o i Portland Trail Blazers (alla 3) sarà tutt’altro che semplice: i Pelicans hanno tra le mani tutte le loro prime scelte future, una da parte dei Lakers che arriverà nel 2024 o nel 2025 e due da Milwaukee nel 2025 e nel 2027, ma c’è da pensare che Hornets o Blazers chiederanno come minimo l’inserimento di una stella come Brandon Ingram o, addirittura, Zion Williamson. Un prezzo alto da pagare per una squadra che comunque, prendendo Henderson, ringiovanirebbe ulteriormente rimandando la propria finestra per il titolo, che almeno fino ai ricorrenti problemi fisici di Zion sembrava pronta ad aprirsi. Il GM David Griffin ha abituato a scegliere sempre molto bene al Draft: se pensa davvero che Henderson possa essere la stella della squadra più di Ingram o Williamson, nulla è da escludere.