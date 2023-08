Basket: mercato Nba, rottura totale tra Harden e i Sixers

Agosto 13, 2023

Philadelphia, 13 ago. -(Adnkronos) – Che le discussioni attorno a una possibile trade con al centro James Harden fossero in fase di stallo non è una notizia. L’unico interlocutore reale, gli L.A. Clippers, che incontrava il favore del giocatore, si è rivelato disposto a sacrificare una contropartita piuttosto modesta pur di portarsi a casa l’MVP della stagione 2017-18. Così ora, di fronte alla fattiva impossibilità di imbastire uno scambio che potesse soddisfare insieme le richieste del giocatore e della franchigia, i Sixers hanno reso noto di aver chiuso ogni contatto o negoziazione in merito. L’idea del front office di Philadelphia sarebbe quindi quella di trattenere Harden e provare a ricucire lo strappo al training camp della squadra. Per contro, però, fonti vicine al giocatore ribadiscono che, a quel training camp, Harden non avrebbe alcuna intenzione di presentarsi. La situazione, quindi, si complica ulteriormente.