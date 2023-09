Basket: Mirotic, ‘obiettivo Final Four Eurolega’

Settembre 6, 2023

Milano, 6 set. – (Adnkronos) – “Milano deve andare alle Final Four di Eurolega, questo è il nostro obiettivo: non vogliamo essere solo una buona squadra ma una grande squadra, non nascondiamoci”. Lo dice il neo acquisto dell’Olimpia Milano Nikola Mirotic, sugli obiettivi stagione della squadra di Ettore Messina, coach che ritrova dopo l’esperienza insieme al Real Madrid. “Messina ha creduto in me al Real, mi ha dato una possibilità: è uno degli allenatori più forti in Europa. Gli ho detto che sono molto motivato a far parte della sua squadra”, aggiunge il 32enne montenegrino naturalizzato spagnolo al microfono di Sky Sport.