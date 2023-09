Basket: Mondiali, Italia ko 100-63 e Stati Uniti in semifinale

Settembre 5, 2023

Manila, 5 set. – (Adnkronos) – Si ferma ai quarti di finale la corsa dell’Italia ai mondiali di pallacanestro. Alla ‘Mall of Asia Arena’ di Manila gli azzurri perdono 98-61 contro gli Stati Uniti, trascinati dai 24 punti di Mikal Bridges e dai 18 con 5 assist di Tyrese Haliburton. Per l’Italia non bastano i 18 punti di Simone Fontecchio e gli 11 di Stefano Tonut. Partita mai in discussione con i ragazzi di Steve Kerr avanti di 10 punti (24-14) dopo il primo quarto e di 22 all’intervallo (46-24). Nel secondo tempo i campioni olimpici in carica dilagano a +39 alla fine del terzo quarto (83-44) fino al +37 finale. Gli Usa aspettano la vincente del quarto di finale tra Germania e Lettonia in programma domani.