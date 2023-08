Basket: Mondiali, team Usa domina per il titolo di Mvp, Doncic primo europeo

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – Non sarà un vero e proprio Dream Team quello che gli Stati Uniti presenteranno ai campionati del mondo in partenza giovedì, ma la formazione americana domina in quota per quanto riguarda il possibile MVP. Per gli esperti di Sisal il favorito è Anthony Edwards, offerto a quota 5, sul compagno di squadra Jalen Brunson visto a 5,50 su Stanleybet.it. Oscilla tra 7 e 7,50 la vittoria di Brandon Ingram, seguito da Tyrese Haliburton a 8. Il primo giocatore in lavagna non appartenente a Team Usa è il canadese dei Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a quota 9, mentre il primo europeo in lizza è la stella slovena dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, seguito da Evan Fournier e Bogdan Bogdanovic a 17. Molto difficile che a trionfare sia un giocatore azzurro: si gioca infatti a 66 Simone Fontecchio con Nicolò Melli proposto a quota 100.