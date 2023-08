Basket: Mondiali, Usa superano 110-62 la Giordania e chiudono da imbattuti il gruppo C

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. – (Adnkronos) – Terzo appuntamento alla Fiba World Cup 2023 e terza, facile vittoria per 110-62 degli Stati Uniti che, come da pronostico, chiudono imbattuti la prima fase del torneo. La Giordania può offrire ben poca resistenza, di fatto limitata alla voglia di mettersi in mostra di Rondae Hollis-Jefferson (20 punti e 7 rimbalzi). Team Usa scappa già nel 1° quarto, chiuso con un parziale di 31-12. Da lì in poi la partita diventa quasi una sorta di allenamento, con coach Steve Kerr che può dare spazio a tutti i giocatori a roster.

Ne approfittano Bobby Portis, che si mette in luce con 13 punti e 6 rimbalzi, e il solito Josh Hart che nei 17 minuti in campo strappa 12 rimbalzi. Anthony Edwards è il miglior marcatore della partita con 22 punti, in doppia cifra anche Jaren Jackson Jr. (12 punti) e Jalen Brunson (10). A prescindere dal valore dell’avversario e dalla relativa importanza della partita, a impressionare è la concentrazione con cui i ragazzi di coach Kerr hanno tenuto il campo fin dai primi minuti. Anche contro la Giordania Team Usa ha confermato l’ottimo stato di salute di un gruppo che, partita dopo partita, assume sempre più le sembianze di una squadra vera. Centrando il primo obiettivo di questi Mondiali, gli Stati Uniti vincono il girone C e si proiettano ora verso la seconda fase, dove Edwards e compagni incontreranno Lituania e Montenegro.