Cleveland, 13 set. – (Adnkronos) – Lutto nel mondo del basket. È morto a 42 anni Brandon Hunter, ex giocatore Nba che ha giocato in Italia a Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro. A dare la triste notizia sui social Ohio University, dove Hunter aveva giocato con la maglia dei Bobcats. “Siamo addolorati per la perdita della leggenda del basket dell’Ohio Brandon Hunter. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Brandon in questo momento”.