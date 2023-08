Basket: Nazionale, scelti i 12 azzurri per il mondiale, lasciano raduno Caruso e Woldetensae

Agosto 14, 2023

Ravenna, 14 ago. – (Adnkronos) – Al termine del match di Ravenna contro il Portorico, il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha scelto i 12 Azzurri che prenderanno parte alla prossima Fiba World Cup 2023 nelle Filippine: Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae sono stati autorizzati a lasciare il raduno.

Questi i 12 azzurri del basket per il mondiale: Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia), Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano), Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano), Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – Nba), Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano), Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania), Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna), Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna), Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona), Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania), Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna), Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano).

Dopo due gironi di riposo (14 e 15 agosto) la Nazionale si radunerà nuovamente a Roma per poi partire per l’Asia il 17 agosto. Tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell’esordio al Mondiale. Il 20 agosto contro il Brasile (ore 9.00 italiane) e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (ore 11.30 italiane). Il 25 agosto l’esordio iridato contro l’Angola (ore 10.00) nella spettacolare Philippine Arena di Manila, impianto da 55.000 posti. Nella seconda giornata gli Azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana (ore 10.00, Araneta Coliseum) e nella terza i padroni di casa delle Filippine (ore 14.00, Araneta Coliseum).