Basket: Nba, anche senza Murray e con Jokic espulso Denver vince a Chicago

Dicembre 13, 2023

Chicago, 13 dic. – (Adnkronos) – I campioni Nba in carica dei Denver Nuggets (16-9) vincono 114-106 in trasferta sul campo dei Chicago Bulls (9-16). La franchigia del Colorado fare a meno di Jamal Murray, fuori per un problema alla caviglia sinistra, e di Nikola Jokic, espulso alla fine del 2° quarto, per tutta la seconda metà di gara ma riesce comunque a cogliere un prezioso successo in trasferta.

Reggie Jackson guida i Nuggets con 25 punti e 6 assist, coadiuvato dal rookie Julian Strawther, autore di 16 punti e di diversi canestri importanti. I Bulls, privi di Zach LaVine, hanno un Nikola Vucevic da 26 punti e 16 rimbalzi e un Coby White da 27 punti e 8 assist ma pagano l’imprecisione al tiro (41.9% di squadra).