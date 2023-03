Basket: Nba, Antetokounmpo trascina Milwaukee al successo a Sacramento

Marzo 14, 2023

Sacramento, 14 mar. -(Adnkronos) – Vittoria esterna di Milwaukee che si impone 133-124 a Sacramento allungando in vetta alla Eastern Conference. Le superstar di Kings (40-27) e Bucks (49-19) giocano da superstar e lo spettacolo è di alto livello. La prestazione di Giannis Antetokounmpo è da autentico Mvp, come testimoniano i 43 punti e 12 rimbalzi alla sirena finale, frutto di un ottimo 19/28 al tiro (con un perfetto 2/2 dalla lunga distanza), quasi infallibile anche dalla linea del tiro libero con 6/7. Completano la sua partita anche 4 assist ma il greco non è solo nella vittoria contro una squadra solida come i Kings: 31 punti e 9 assist, con 5 triple e 9/15 al tiro, arrivano da Khris Middleton e 23 con 4 triple e 3 stoppate da Brook Lopez.

Ci sono due All-Star anche in casa Kings e rispondono presente alla sfida: De’Aaron Fox in particolare è il miglior marcatore dei suoi con una gara da 35 punti con 13/23 dal campo e 5/13 dall’arco ma anche 8 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi mentre il suo compagno di reparto, Kevin Huerter, segna 17 dei suoi 28 punti nel quarto conclusivo, cercando di guidare la rimonta degli ospiti. L’altro All-Star nelle fila dei californiani è Domantas Sabonis che centra la sua decima tripla doppia stagionale (lui che è il leader in tutta la lega per numero di doppie doppie, ben 54). Il lituano firma un’altra partita eccezionale chiudendo con 23 punti (con 11/23 al tiro), 17 rimbalzi e 15 assist, perdendo un solo pallone in 39 minuti di gioco