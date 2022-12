Basket: Nba, Antetokounmpo vince sfida con Williamson e Milwaukee vince a New Orleans

Dicembre 20, 2022

New Orleans, 20 dic. -(Adnkronos) – Nel big match della notte Milwaukee si prende un meritato successo, per 128-119, in trasferta su un parquet difficilissimo come quello di New Orleans, toccando anche le 18 lunghezze di vantaggio nel quarto periodo prima che i Pelicans tornassero a contatto a 90 secondi dalla sirena. Il +3 Bucks però diventa subito +6 grazie alla tripla di Jrue Holiday che scaccia via lo spettro di una beffarda sconfitta. Il protagonista in casa Bucks è Giannis Antetokounmpo, tornato sul parquet dopo una gara d’assenza e in stato di grazia in un match da 42 punti, 10 rimbalzi e un solo assist in 34 minuti in cui i Pelicans non avendo soluzioni al ferro per fermarlo (11/14 da due punti nel match), hanno provato commettendo diversi falli su di lui ma con scarsi risultati (17/22 dalla lunetta). Bene anche Holiday, in doppia doppia con i suoi 18 punti e 11 assist.

Discorso a parte invece fa fatto per Brook Lopez, che si prende la sua serata da 30 punti con 12/17 al tiro, mostrando tutta la sua versatilità offensiva arrivando a colpire sia in area che quando serviva anche dal perimetro (4/9 dalla lunga distanza a fine serata). Milwaukee festeggia anche il ritorno in campo dopo 11 mesi d’assenza di Joe Ingles, che non si vedeva su un parquet dallo scorso 30 gennaio e che chiude con 15 minuti e 0 punti segnati con 0/4 al tiro. Poco importa: per una volta l’importante era esserci. A dominare sotto canestro in casa Pelicans è Jonas Valanciunas, che si prende il suo massimo in stagione da 37 punti conditi con 18 rimbalzi e un letale 7/10 dall’arco (una tripla in meno del suo massimo in carriera in Nba).

Grosse difficoltà invece per Zion Williamson, limitato al meglio da un super Jrue Holiday che lo tiene a soli nove punti segnati nei primi tre quarti, a cui si aggiungono i nove raccolti nell’ultima frazione (18 complessivi con 7/16 al tiro, 7 rimbalzi e 7 assist). Con buona parte della difesa di Milwaukee concentrata sulle piste di Williamson, trova spazio e canestri anche CJ McCollum che chiude con 31 punti, otto rimbalzi, nove assist, 11/24 dal campo e 6/10 dall’arco – ennesima dimostrazione di come i Pelicans, ancora senza l’infortunato Brandon Ingram, abbiano una profondità di roster e una varietà di scelte di alto livello.