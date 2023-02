Basket: Nba, Atlanta licenza coach Nate McMillan, al suo posto ad interim Joe Prunty

Febbraio 22, 2023

Atlanta, 22 feb. – (Adnkronos) – Con una decisione sorprendente gli Atlanta Hawks hanno scelto di licenziare il loro allenatore, Nate McMillan, nel tentativo di dare una scossa e permettere ancora alla squadra di giocarsi da protagonista i playoff 2023. In panchina ora ad interim andrà Joe Prunty, ma la corsa alla successione è già cominciata. McMillan si era seduto sulla panchina degli Hawks (allora con Danilo Gallinari nel roster) in corsa, nel 2021, sostituendo Lloyd Pierce e trascinando Atlanta a una straordinaria corsa ai playoff fino alla finale a Est persa contro Milwaukee. In totale il suo record conta 99 vittorie e 80 sconfitte ma quello di quest’anno (29-30) mette gli Hawks solo all’ottavo posto a Est e le ultime due sconfitte (contro New York e Charlotte) gli sono state fatali.

L’avvicendamento in panchina è la seconda grande scossa che investe gli Atlanta Hawks, dopo la partenza del presidente delle basketball operation Travis Schlenk, dimissionario lo scorso 21 dicembre. Al suo posto la guida del front office è stata affidata a Landry Fields, ora responsabile in prima persona del licenziamento di coach McMillan. Secondo quanto riporta Espn, il favorito numero 1 alla panchina di McMillan (e temporaneamente di Prunty) è l’ex coach dei Jazz Quin Snyder, che nel 2021-22 ha volontariamente lasciato lo Utah dopo aver guidato la squadra a sei apparizioni consecutive ai playoff con tre viaggi in semifinale di conference. Per Snyder (56 anni) sarebbe un ritorno ad Atlanta, dove è già stato assistente di coach Mike Budenholzer in passato.