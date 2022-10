Basket: Nba, Banchero brilla a New York ma Orlando ancora ko

Ottobre 25, 2022

New York, 25 ott. – (Adnkronos) – Paolo Banchero supera anche l’esame Madison Square Garden, ma neppure questo basta ai suoi Magic (0-4) per trovare la prima vittoria. Orlando cede 115-102 ai New York Knicks (2-1), condotti al successo da Julius Randle (25 punti e 12 rimbalzi), Jalen Brunson (21 punti e 6 assist) e RJ Barrett (20 punti e 6 rimbalzi).

L’ex Duke va oltre i 20 punti (21 con 6/13 al tiro e 9/11 dalla lunetta, con anche 4 rimbalzi e 2 recuperi) anche nel suo debutto newyorchese e diventa così soltanto la terza prima scelta assoluta a iniziare una stagione con quattro prestazioni consecutive con almeno 20 punti, raggiungendo in un club davvero esclusivo Oscar Robertson (6 gare da rookie, nella stagione 1960-61) e Elvin Hayes (addirittura 10, nel 1968-69).

Purtroppo per il giocatore di passaporto italiano, però, a uscire vincenti sono i Knicks: “È un processo”, dice lui con filosofia. “Abbiamo davanti altre 78 gare, dobbiamo solo aumentare il nostro livello di concentrazione e il senso di urgenza. Saremo in campo ancora mercoledì [contro Cleveland, ndr], l’obiettivo sarà di ottenere quella prima vittoria, anche se non sarà per nulla facile. Nessuna squadra avrà voglia di concederci una vittoria: dovremo saper prendercela”.