Basket: Nba, Banchero nominato ‘rookie dell’anno’

New York, 26 apr. (Adnkronos) – L’italo-americano Paolo Banchero è stato nominato ‘rookie dell’anno’, passando da scelta numero uno allo scorso Draft al premio di miglior esordiente in Nba. Il lungo degli Orlando Magic ha ottenuto 98 voti su 100 precedendo Jalen Williams degli Oklahoma City Thunder e Walker Klesser degli Utah Jazz. Banchero che in questa prima sua stagione ha chiuso con 20 punti, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist di media, è così diventato il terzo giocatore della storia dei Magic a ottenere questo riconoscimento dopo Shaquille O’Neal e Mike Miller, oltre ad essere il primo giocatore italiano a riuscirci.