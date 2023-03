Basket: Nba, Banchero non basta ai Magic, i Grizzlies si impongono 113-108

Marzo 29, 2023

Memphis, 29 mar. – (Adnkronos) – Vittoria casalinga di Memphis (48-27) su Orlando (32-44) per 113-108 che permette ai Grizzlies di consolidare il secondo posto nella Western Conference Nba. Sotto di 23 nel terzo quarto, i Magic non mollano e riaprono la partita fino a tornare a -5 con 38 secondi da giocare, ma la freddezza di Desmond Bane dalla lunetta (8/10 nel finale) chiude i conti in favore dei padroni di casa, capaci di vincere la settima partita consecutiva. Senza Ja Morant a cui viene risparmiata la prima partita di un back-to-back, Memphis si prepara al meglio per la prima di due gare in fila contro gli L.A. Clippers.

Bane non è decisivo solamente con i tiri liberi ma anche con i suoi 31 punti finali, leader di cinque giocatori in doppia cifra tra cui 20 punti di Xavier Tillman, 16 a testa per Jaren Jackson Jr. e Luke Kennard e 13 per Dillon Brooks. Dopo settimane di tumulto in casa Grizzlies, ora la seconda forza della Western Conference spera di ritrovare Steven Adams in tempo per i playoff e di giocarsi al massimo le sue possibilità.

Sono 24 invece i punti di Paolo Banchero, che aggiunge anche 11 rimbalzi e 5 assist alla sua prestazione da 9/18 al tiro con 3/7 da tre e un inconsueto 3/6 dalla lunetta in meno di 29 minuti. Meglio di lui fa solamente Franz Wagner che realizza 9 dei suoi 25 punti negli ultimi 70 secondi di partita cercando disperatamente di riaprire la partita, ma Orlando non ha molto altro se non 14 punti da Wendell Carter Jr e 13 da Goga Bitadze, tirando solo col 28% da tre punti di squadra e commettendo 16 palle perse.